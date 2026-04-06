Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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06.04.2026 15:47:35
Apple Stock Holds Up Monday As Traders Weigh iPhone 17 Demand Signals
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31.03.26
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Aktien in diesem Artikel
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