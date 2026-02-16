Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT116183

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 02:05:00

Apple Stock Is Interesting, but Here's What I'd Buy Instead

Shares of tech giant Apple (NASDAQ: AAPL) have clocked respectable gains of 11.6% on the market in the past six months, outpacing the 5.8% jump in the S&P 500 index over the same period.The "Magnificent Seven" stock benefits from the robust demand for its latest iPhone offering. Strong iPhone sales helped Apple's revenue in the first quarter of fiscal 2026 rise by 16% from the year-ago period to almost $144 billion, while adjusted earnings per share increased by 19%.Apple could continue to outperform the broader market in the future thanks to the growing adoption of generative AI smartphones, as well as the strong performance of its high-margin services business. However, there may be a better way to capitalize on the AI smartphone market's growth: Apple supplier Cirrus Logic (NASDAQ: CRUS).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 19 190,00 -5,98% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen