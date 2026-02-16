Apple Aktie
ISIN: ARDEUT116183
|
16.02.2026 02:05:00
Apple Stock Is Interesting, but Here's What I'd Buy Instead
Shares of tech giant Apple (NASDAQ: AAPL) have clocked respectable gains of 11.6% on the market in the past six months, outpacing the 5.8% jump in the S&P 500 index over the same period.The "Magnificent Seven" stock benefits from the robust demand for its latest iPhone offering. Strong iPhone sales helped Apple's revenue in the first quarter of fiscal 2026 rise by 16% from the year-ago period to almost $144 billion, while adjusted earnings per share increased by 19%.Apple could continue to outperform the broader market in the future thanks to the growing adoption of generative AI smartphones, as well as the strong performance of its high-margin services business. However, there may be a better way to capitalize on the AI smartphone market's growth: Apple supplier Cirrus Logic (NASDAQ: CRUS).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
