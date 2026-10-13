Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
13.10.2026 16:08:39
Apple Stock Rises to New 52-Week High: What's Happening?
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
13.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 360 Dollar (dpa-AFX)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
09.10.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 200,00
|-1,09%
|Apple Inc.
|304,80
|-0,23%
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