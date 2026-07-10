Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
10.07.2026 16:30:00
Apple Stock Soars on Broadcom Deal. Here's What You Need to Know.
The market was abuzz this week with news that Apple (NASDAQ: AAPL) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) renewed a deal for Apple to buy chips from Broadcom. While that's a clear win for Broadcom, Apple stock soared more than 4% in one day on the news, too. Here's what you need to know.There weren't many details about the deal, which was announced in a Broadcom regulatory filing. This was the entire note: "Broadcom and Apple have agreed to expand their long-standing technology collaboration through 2031 by entering into new multi-year long-term agreements for Broadcom to develop and supply a range of custom ASIC silicon products for use in multiple generations of Apple products."Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:01
|Zuversicht in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
16:02
|Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
08.07.26
|Apple-Aktie im Blick: Bernstein setzt weiter auf den iPhone-Hersteller - Apple verliert EU-Rechtsstreit (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.07.26