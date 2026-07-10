Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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10.07.2026 16:30:00

Apple Stock Soars on Broadcom Deal. Here's What You Need to Know.

The market was abuzz this week with news that Apple (NASDAQ: AAPL) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) renewed a deal for Apple to buy chips from Broadcom. While that's a clear win for Broadcom, Apple stock soared more than 4% in one day on the news, too. Here's what you need to know.There weren't many details about the deal, which was announced in a Broadcom regulatory filing. This was the entire note: "Broadcom and Apple have agreed to expand their long-standing technology collaboration through 2031 by entering into new multi-year long-term agreements for Broadcom to develop and supply a range of custom ASIC silicon products for use in multiple generations of Apple products."Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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