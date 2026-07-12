Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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12.07.2026 13:01:10
Apple Sues OpenAI, Dependence on TSMC, Rise in Prices and More: This Week in Appleverse
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