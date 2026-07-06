Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.07.2026 00:47:02
Apple supplier Luxshare said to plan pricing Hong Kong listing at top, with Temasek and GIC as cornerstone investors
The components manufacturer has climbed more than 80% in Shenzhen over the past year, reaching a market value of US$71 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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