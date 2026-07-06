Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
07.07.2026 00:47:02
Apple supplier Luxshare sets Hong Kong listing at top of range, with Temasek and GIC as cornerstone investors
The company says the offer price is determined at HK$63.28 per H-share, and will sell 383.5 million sharesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
02:15
|Apple interest thrusts China’s CXMT into memory chip spotlight (Financial Times)
|
07.07.26
|SpaceX, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Samsung - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
07.07.26
|SpaceX, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Samsung - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
06.07.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
06.07.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
03.07.26