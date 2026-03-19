Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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19.03.2026 06:00:07
Apple supplier Murata starts US-China rare earths decoupling
Japanese manufacturer joins companies rushing to insulate themselves from geopolitical riskWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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