Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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10.05.2026 21:15:20
Apple switches CEO: What it means for the tech giant
Apple's top hardware engineer John Ternus will lead the $4 trillion iPhone maker, as Tim Cook steps back. Will Apple chase rivals for the smartest intelligence, or deliver the best personal AI experience?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Apple Inc.
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08.05.26
|Intel setzt Rekordrally fort - Apple als möglicher Großkunde (dpa-AFX)
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08.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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08.05.26
|Apple im Fadenkreuz: Plant OpenAI mit einem eigenen "KI-Phone" die Revolution? (finanzen.at)
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08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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08.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
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08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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07.05.26
|Apple, Berkshire and the virtue of patience (Financial Times)
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06.05.26
|Apple-Aktie etwas fester: Siri-Sackgasse-Vergleich in dreistelliger Millionen Höhe (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
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|Apple Neutral
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|05.05.26
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|28.04.26
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|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
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|21.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
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|03.03.26
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|30.01.26
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|30.12.25
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|Barclays Capital
|27.10.25
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|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
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|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.04.26
|Apple Hold
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Aktien in diesem Artikel
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|21 810,00
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|Apple Inc.
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