Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
14.05.2026 04:59:20
Apple switches CEO: What it means for the tech giant
Apple's top hardware engineer John Ternus will lead the $4 trillion iPhone maker, as Tim Cook steps back. Will Apple chase rivals for the smartest intelligence, or deliver the best personal AI experience?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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