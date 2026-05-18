Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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18.05.2026 22:20:14
Apple switches CEO: What it means for the tech giant
Apple's top hardware engineer John Ternus will lead the $4 trillion iPhone maker, as Tim Cook steps back. Will Apple chase rivals for the smartest intelligence, or deliver the best personal AI experience?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Apple Inc.
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18.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
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18.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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18.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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15.05.26
|OpenAI erwägt wohl rechtliche Schritte gegen Apple - Aktie dennoch im Plus (finanzen.at)
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15.05.26
|Apple, NVIDIA, Amazon & Co.: Diese Tech-Aktien handelte Trump vor seiner China-Reise (dpa-AFX)
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15.05.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
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15.05.26
|Apple: Donald Trump steckte vor China-Reise Millionen in Aktien (Spiegel Online)
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14.05.26
|OpenAI considering legal action against Apple over iPhone AI deal (Financial Times)
Analysen zu Apple Inc.
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|05.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
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|UBS AG
|05.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
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|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.04.26
|Apple Hold
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|Apple Inc.
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