Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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08.07.2026 15:35:14
Apple Takes a Big Hit in Europe As Court Upholds App Store Crackdown Under Digital Markets Act
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