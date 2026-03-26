Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
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26.03.2026 18:53:11
Apple Taps Bosch, TDK For US iPhone Parts As Domestic Spending Surges
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