BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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28.06.2026 06:00:27
Apple to fight $500mn patent bill at UK Supreme Court
Battle over licensing of mobile connection protocols could shape global rates for other technologiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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