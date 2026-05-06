Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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06.05.2026 02:15:14
Apple to pay up to $95 to some US iPhone buyers over AI lawsuit
Claims from last year said the tech firm’s advertising of Apple Intelligence fooled iPhone buyers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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