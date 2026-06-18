Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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18.06.2026 04:13:20

Apple to raise prices as AI boom pushes up chip costs

The firm's outgoing boss Tim Cook did not say when prices will rise or which products will be affected.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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