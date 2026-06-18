Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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18.06.2026 04:23:49

Apple to raise prices due to memory chip shortage: CEO Cook

Memory and storage costs are both concerns for the company, with particular emphasis on the DRAM marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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