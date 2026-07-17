Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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17.07.2026 16:19:44
Apple überholt Nvidia als wertvollstes Unternehmen der Welt
Erst im Dezember 2025 hatte der Chipkonzern Nvidia Apple von der Spitze der wertvollsten Unternehmen gestoßenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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