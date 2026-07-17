NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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17.07.2026 16:32:00

Apple überholt Nvidia und ist wieder wertvollstes Unternehmen der Welt

Apple ist laut Marktbewertung nun erneut das weltweit wertvollste Unternehmen. Der Techkonzern hat damit Nvidia überholt. Die Aktie des Chip-Herstellers sackte zum Börsenstart in den USA um mehr als vier Prozent ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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