NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.07.2026 16:32:00
Apple überholt Nvidia und ist wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
Apple ist laut Marktbewertung nun erneut das weltweit wertvollste Unternehmen. Der Techkonzern hat damit Nvidia überholt. Die Aktie des Chip-Herstellers sackte zum Börsenstart in den USA um mehr als vier Prozent ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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