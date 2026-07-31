Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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31.07.2026 04:03:00

Apple verkündet Rekordzahlen - Aktienkurs bricht ein

Das vergangene Quartal für Apple lief außerordentlich gut: Umsätze und Gewinn stiegen deutlich. Analysten zeigten sich trotzdem enttäuscht: Sie halten den Boom der vergangenen Monate für ein Strohfeuer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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