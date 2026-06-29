IVE Aktie
WKN DE: 120463 / ISIN: AU000000IGL0
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29.06.2026 12:24:00
Apple verliert Vizepräsident an OpenAI - und Jony Ive
Immer wieder gingen Apple-Mitarbeiter zu OpenAI. Nun ist mit Paul Meade ein höherer Manager zur Abteilung von Jony Ive abgewandelt. Er war Vision-Pro-Experte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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