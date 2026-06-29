Apple verliert Vizepräsident an OpenAI - und Jony Ive

IVE Aktie

IVE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 120463 / ISIN: AU000000IGL0

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29.06.2026 12:24:00

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