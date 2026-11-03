Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
03.11.2026 15:37:00
Apple verschärft Altersfreigaben für Dating-Apps und Standortfreigabe
Ab dem 16. November müssen Entwickler angeben, ob ihre Apps Dating-Funktionen oder Standortfreigabe enthalten – das kann die Altersfreigabe hochstufen.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16:01
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
13:00
|Apple – Neuer Vorstandschef warnt vor deutlichem Margenrückgang (NewsTool)
|
13:00
|Apple – Neuer Vorstandschef warnt vor deutlichem Margenrückgang (NewsTool)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
03.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 660,00
|-1,07%
|Apple Inc.
|313,85
|5,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.