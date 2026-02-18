Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
18.02.2026 07:35:00
Apple Vision Pro: Was bringt das neue „Foveated Streaming“?
Apple führt mit visionOS 26.4 Beta „Foveated Streaming“ für Apple Vision Pro ein. Die gleiche Technik kommt künftig auch bei der Steam Frame zum Einsatz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20:03
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|19 170,00
|0,84%
|Apple Inc.
|221,75
|-1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.