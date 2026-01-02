Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
02.01.2026 14:26:00
Apple Vision Pro: Werbebudget um 95 Prozent gekürzt
Nach enttäuschenden Verkaufszahlen zieht Apple die Reißleine: Das Unternehmen kürzt das Werbebudget. Es gibt auch Angaben zu Stückzahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
