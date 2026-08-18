Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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18.08.2026 05:35:17

Apple vs. CoreWeave: Comparing Revenue Trends Between a Stable Tech Giant and a Rapidly Growing AI Neocloud

Apple (NASDAQ:AAPL) generates revenue by designing, manufacturing, and selling a broad portfolio of consumer electronic devices, alongside offering various digital subscription services and cloud solutions to diverse customer bases, including individual consumers and corporate enterprise clients.While previewing new accessibility updates across its operating systems and navigating ongoing regulatory compliance investigations in the European Union, it reported a 27% net income margin for the quarter ended June 27, 2026.CoreWeave (NASDAQ:CRWV) primarily earns revenue by constructing and operating specialized cloud computing infrastructure, referred to as a neocloud. It offers high-performance compute resources, storage solutions, and managed services to large enterprises for intensive data workloads and complex visual rendering operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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CoreWeave 91,78 1,07% CoreWeave

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