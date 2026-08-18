Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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18.08.2026 05:35:17
Apple vs. CoreWeave: Comparing Revenue Trends Between a Stable Tech Giant and a Rapidly Growing AI Neocloud
Apple (NASDAQ:AAPL) generates revenue by designing, manufacturing, and selling a broad portfolio of consumer electronic devices, alongside offering various digital subscription services and cloud solutions to diverse customer bases, including individual consumers and corporate enterprise clients.While previewing new accessibility updates across its operating systems and navigating ongoing regulatory compliance investigations in the European Union, it reported a 27% net income margin for the quarter ended June 27, 2026.CoreWeave (NASDAQ:CRWV) primarily earns revenue by constructing and operating specialized cloud computing infrastructure, referred to as a neocloud. It offers high-performance compute resources, storage solutions, and managed services to large enterprises for intensive data workloads and complex visual rendering operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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17.08.26
|WDH: Apple ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU (dpa-AFX)
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17.08.26
|Bundeskartellamt: Apple ändert Regeln für personalisierte Werbung in Apps (Dow Jones)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.at)
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11.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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10.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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10.08.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
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10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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