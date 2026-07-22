NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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22.07.2026 10:02:00

Apple vs. Nvidia: Which Is the Better Megacap Stock to Buy?

On July 17, Apple (NASDAQ: AAPL) overtook Nvidia (NASDAQ: NVDA) to reclaim the title of the largest company in the world. However, after Apple's strong run, Nvidia may once again be the better stock to buy.Let's take a closer look at each stock to decide.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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