NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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22.07.2026 10:02:00
Apple vs. Nvidia: Which Is the Better Megacap Stock to Buy?
On July 17, Apple (NASDAQ: AAPL) overtook Nvidia (NASDAQ: NVDA) to reclaim the title of the largest company in the world. However, after Apple's strong run, Nvidia may once again be the better stock to buy.Let's take a closer look at each stock to decide.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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22.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.07.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.07.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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22.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt (finanzen.at)