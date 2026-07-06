Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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06.07.2026 10:45:00

Apple Watch Series 12: Armbänder erstmals mit Sensoren?

Bislang enthalten Apples Smartwatch-Armbänder keine weitere Technik. Ein Leaker behauptet, dass sich das demnächst ändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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26.06.26 Apple Neutral UBS AG
25.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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