Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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06.07.2026 10:45:00
Apple Watch Series 12: Armbänder erstmals mit Sensoren?
Bislang enthalten Apples Smartwatch-Armbänder keine weitere Technik. Ein Leaker behauptet, dass sich das demnächst ändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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03.07.26
|Apple-Aktie klettert: Gerüchte um neue iPhone-Modelle und mehr faltbare Geräte beflügeln (finanzen.at)
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02.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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02.07.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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01.07.26
|Krypto-Geschäfte brachten Trump 2025 über eine Milliarde ein (dpa-AFX)
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30.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.06.26
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Analysen zu Apple Inc.
|07:29
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|25.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
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|09.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
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|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
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|30.01.26
|Apple Underweight
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|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
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|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Neutral
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|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
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