Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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23.10.2026 08:00:01
Apple Watch Ultra 4 review: longer battery life but still awaiting new features
Biggest Apple smartwatch gets better health tracking and new readiness tools with a battery and chip boost in preparation for controversial audio AI
As the Ultra enters its fourth year as Apple’s biggest and beefiest smartwatch it gets the best kind of spec upgrade – longer battery life – while waiting for something potentially more transformative.
That’s because several of the key features announced as part of Apple’s new smartwatch lineup for 2026 have yet to be enabled, awaiting updates towards the end of this year. That leaves the £749 (€899/$799/A$1,349) Apple Watch Ultra 4 the top dog, but basically the same as last year’s model.
Case size: 49 x 44mm
Case thickness: 12mm
Weight: 63g
Processor: S11
Storage: 64GB
Operating system: watchOS 27
Water resistance: 100 metres (10ATM)
Connectivity: Bluetooth 5.3, wifi 4, 5G RedCap/4G, UWB
Sensors: HR, ECG, spO2, temp, depth, dual-band GPS, compass, altimeterContinue reading...
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Nachrichten zu Apple Inc.
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23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
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20.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 420,00
|1,21%
|Apple Inc.
|310,45
|0,08%
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