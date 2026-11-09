Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.11.2026 17:38:00
Apple will angeblich Aktionstaste und Kamerasteuerung beim iPhone verschmelzen
Das iPhone Duo verzichtet auf die Aktionstaste. Laut einem Leaker will Apple sie ab Herbst 2027 mit der Kamerasteuerung zu einer Taste verschmelzen.
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:01
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
18:01
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
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18:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
16:01
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
08.11.26
|Apple saves $2.7bn in taxes by booking profits in Singapore (Financial Times)
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06.11.26
|US-Aktien per App: Indiens Anleger setzen auf NVIDIA, Apple und Co. (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|311,65
|1,32%