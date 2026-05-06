Apple Aktie
ISIN: ARDEUT116183
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06.05.2026 02:08:00
Apple Will Pay $250M to Settle Allegations It Misled iPhone Buyers About AI
Those who bought select iPhone models could collect up to $95 each.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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