Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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04.04.2026 10:00:00
Apple wird 50 und Nikon trennt sich von Robotern - die Fotonews der Woche 14/26
Apple feiert Jubiläum, bei OM Digital Solutions übernimmt der Chef die ganze Firma, und Nikon stößt seine Robotik-Tochter ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|19 030,00
|1,66%
|Apple Inc.
|221,95
|0,75%
|Nikon Corp.
|10,66
|1,86%
|NIKON CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|12,65
|2,43%
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