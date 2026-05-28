Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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28.05.2026 12:12:00
Apple WWDC: Deutet neue Subdomain auf eine KI-Strategieänderung hin?
Kurz vor der WWDC sorgt eine neue Apple-Subdomain für Spekulationen. Deutet „genai.apple.com“ auf eine Abkehr vom Marketingbegriff „Apple Intelligence“ hin?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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