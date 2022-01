Apple zieht kräftig an: iPhone auf Platz 1

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von Apple kann am heutigen Freitag kräftig zulegen. Nachdem das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss starke Quartalszahlen veröffentlichen konnte, gehört die Aktie heute zu den drei stärksten Werten im Nasdaq 100. Rund anderthalb Stunden vor Handelsende notiert das Apple-Papier fünf Prozent im Plus bei 167,17 Dollar .Apples iPhone hat im vergangenen Quartal nach Berechnungen von Marktforschern den Spitzenplatz im weltweiten Smartphone-Geschäft erklommen. Mit rund 85 Millionen verkauften Telefonen lag der Konzern bei einem Marktanteil von 23,4 Prozent, wie die Analysefirma IDC in der Nacht zum Freitag berichtete.Samsung kam demnach als Nummer zwei auf rund 69 Millionen Smartphones und einen Marktanteil von 19 Prozent. Apple übernimmt schon länger nach dem Erscheinen neuer iPhone-Modelle im Weihnachtsgeschäft die Spitzenposition – während auf das gesamte Jahr gesehen Samsung vorn bleibt.Im Jahr 2021 konnte Apple jedoch nach IDC-Zahlen den Abstand verringern. So blieb der südkoreanische Konzern demnach zwar die Nummer eins mit 272 Millionen Smartphones und 20 Prozent des Marktes. Doch Apple steigerte seinen Marktanteil von 15,9 auf 17,4 Prozent und kam auf knapp 235,7 Millionen verkaufte iPhones.Auf Platz drei sieht IDC den chinesischen Anbieter Xiaomi, der im gesamten Jahr 191 Millionen Smartphones absetzte und bei 14 Prozent Marktanteil lag.(Mit Material von dpa-AFX)