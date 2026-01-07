Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
07.01.2026 07:45:00
Apple's CEO Recently Invested in Nike. Should You Do the Same?
Turnaround attempts are challenging in the best of times. Amid economic uncertainty, they can be much more daunting. That's the situation Nike (NYSE: NKE) finds itself in today. New CEO Elliott Hill is working on improving relationships with key partners and reenergizing the brand, and it comes at a time when consumers are struggling with rising costs and where high-priced apparel may not be a top priority.One executive who is a believer in the company's turnaround efforts, however, is Apple CEO Tim Cook. Cook recently boosted his position in Nike by purchasing $3 million in additional shares, nearly doubling his stake in the business. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Nike Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|8 105,00
|-2,00%
|Nike Inc.
|55,46
|-0,63%