Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 07:45:00

Apple's CEO Recently Invested in Nike. Should You Do the Same?

Turnaround attempts are challenging in the best of times. Amid economic uncertainty, they can be much more daunting. That's the situation Nike (NYSE: NKE) finds itself in today. New CEO Elliott Hill is working on improving relationships with key partners and reenergizing the brand, and it comes at a time when consumers are struggling with rising costs and where high-priced apparel may not be a top priority.One executive who is a believer in the company's turnaround efforts, however, is Apple CEO Tim Cook. Cook recently boosted his position in Nike by purchasing $3 million in additional shares, nearly doubling his stake in the business. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

mehr Analysen
06.01.26 Nike Outperform Bernstein Research
06.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
05.01.26 Nike Neutral UBS AG
19.12.25 Nike Kaufen DZ BANK
19.12.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B- 8 105,00 -2,00% Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
Nike Inc. 55,46 -0,63% Nike Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen