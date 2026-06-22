Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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22.06.2026 09:57:00
Apples Designteam: Unter John Ternus wieder mit mehr Bedeutung
Seit dem Weggang von Jony Ive im Jahr 2019 verlor Apples berühmtes Designteam an Macht. Mit dem CEO-Wechsel könnte sich das ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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