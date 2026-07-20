Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.07.2026 10:52:00
Apples Dienstepreise werden teurer - auch in Deutschland
Apple macht seinen populären Musikstreamingdienst teurer, Deutschland inklusive. iCloud+ ist in anderen Regionen betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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