Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.08.2026 18:39:00
Apples Dienstgeschäft: iPhone-Hersteller spürt Effekte der Regulierung
Apple einigte sich nach eigenen Angaben mit der EU-Kommission auf neue Regeln für den App Store. Internationaler Regulierungsdruck könnte eine Rolle spielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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18.08.26
|ROUNDUP: Apple nimmt nach EU-Strafe Änderungen im App-Store vor (dpa-AFX)
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18.08.26
|Apple ändert in der EU Konditionen für Entwickler (Dow Jones)
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18.08.26
|dailyAktien: Apple – Bullisch bei nachlassender Kaufdynamik (NewsTool)
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18.08.26
|dailyAktien: Apple – Bullisch bei nachlassender Kaufdynamik (NewsTool)
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17.08.26
|Apple-Aktie im Minus: Kartellamt-Verfahren nach Anpassungen der Tracking-Abfrage beendet (dpa-AFX)
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17.08.26
|WDH: Apple ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU (dpa-AFX)
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17.08.26
|Bundeskartellamt: Apple ändert Regeln für personalisierte Werbung in Apps (Dow Jones)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|10.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
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|03.08.26
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|31.07.26
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|31.07.26
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|10.08.26
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|31.07.26
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|08.07.26
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|07.07.26
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|25.06.26
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|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
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|03.03.26
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|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
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|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
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|DZ BANK
|31.07.26
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|27.07.26
|Apple Hold
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Aktien in diesem Artikel
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