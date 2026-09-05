Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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05.09.2026 20:15:00
Apple's First iPhone Under New CEO John Ternus Launches Sept. 9. Here's Whether It's Finally Time to Buy the Stock.
Apple seemingly changes CEOs about as much as the Pittsburgh Steelers change head coaches, but both are embarking on a new era this month.John Ternus became CEO of Apple (NASDAQ: AAPL) on Sept. 1, replacing Tim Cook, who ran the company for 15 years. Before that, the late founder Steve Jobs had been at the helm since the 1990s. And Mike McCarthy begins his Steelers coaching tenure this month, becoming only the third coach for the team in the last 30 years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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