Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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13.04.2026 17:28:00
Apples früherer KI-Chef John Giannandrea verlässt das Unternehmen
Nach dem holprigen Start von Apple Intelligence verlässt KI-Chef John Giannandrea das Unternehmen. Angekündigt wurde der Rückzug im Dezember.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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