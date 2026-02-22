Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
22.02.2026 17:13:00
Apples KI-Accessoires sollen dem iPhone angeblich Augen verleihen
Die kommenden KI-Produkte des Konzerns sollen einem Bericht zufolge mit Kameras die Umgebung erfassen und so als bequemes Eingabegerät für die Apple-KI dienen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
