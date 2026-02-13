Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
13.02.2026 13:27:00
Apples KI-Strategie: Auch Datenschutz sorgt für Verzögerungen
Auch nach dem Beginn der Kooperation mit Google für Gemini-basierte Sprachmodelle ändert sich an Apples Strategie wenig. Die Ansage kommt von ganz oben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
