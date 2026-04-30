Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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30.04.2026 13:07:00
Apples KI-Strategie: Spielt Tim Cook „3D-Schach”?
Abermilliarden setzen Firmen wie Google, Meta oder Microsoft in Hyperscaler, während Apple extrem knausrig ist. Ist Tim Cooks Zurückhaltung klug?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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