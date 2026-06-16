KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.06.2026 16:09:00
Apples KI-Trick: Wie ein 20-Milliarden-Parameter-Modell aufs iPhone passt
Lokale KI braucht viel Arbeitsspeicher. Und genau der ist auf dem iPhone rar. Apple bedient sich deshalb bei seinem neuen KI-Modell eines besonderen Tricks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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