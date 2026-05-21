Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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21.05.2026 13:06:00

Apples neuer Hardware-Chef Johny Srouji baut Produktdesign-Abteilung um

Wenn Apples Industriedesign-Abteilung ein Konzept erstellt hat, setzt es das Produktdesign um. Hier will der neue CHO mehr Schwung hereinbringen, heißt es.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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