Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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17.10.2026 15:15:00
Apple's New Home Collection Gives Investors Another Reason to Remain Bullish
This week, Apple (NASDAQ: AAPL) unveiled its Apple Home Collection, which includes nine smart home accessories. The lineup is in collaboration with LG Electronics and Schneider Electric. Some accessories will be available starting in December, with the rest coming in early 2027.
After seeing what is being offered, I think the thermostats, smart locks, and cameras are a natural progression for Apple. First, Apple's smart home products are being manufactured by its partners LG and Schneider. The user's iPhone controls all the devices within the Home app. This just makes the iPhone stickier and more difficult to switch away from.
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