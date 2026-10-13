Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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13.10.2026 15:13:38
Apple’s New HomeView Smart Speaker Has an Apple Watch-Shaped Screen
Apple’s new home hub has Apple Intelligence at its core. Preorders are open now.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 200,00
|-1,09%
|Apple Inc.
|304,80
|-0,23%
|SCREEN Holdings Co.,Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
|20,50
|-0,12%
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