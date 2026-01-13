:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
13.01.2026 19:06:00
Apple's Services Business Was a Major Catalyst Last Year, and 2026 Will Likely Be Even Better
Services is no longer just a supporting character inside Apple (NASDAQ: AAPL). It has become a substantial portion of revenue and represents an even bigger share of profits -- and it's helping the company turn its massive device footprint into repeatable, higher-margin revenue. This, in turn, improves Apple's earnings potential and helps the tech company be less dependent on iPhone, which accounts for more than 50% of revenue.Here's a closer look at Apple's strong momentum in services and how the important segment's momentum could accelerate in 2026.Image source: Apple.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel stärker -- DAX letztlich in Rot -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Während der heimische Aktienmarkt zur Wochenmitte zulegte, steckte der deutsche Leitindex Verluste ein. Die Wall Street zeigte sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.