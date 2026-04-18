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18.04.2026 15:20:00

Apple's Smart Glasses Could Launch in 2027. Here's Why Apple Could Succeed Where Others Have Failed.

Recent reporting from Bloomberg says that Apple (NASDAQ: AAPL) is working on a smart glasses device that could debut as soon as later this year and go on sale as soon as 2027.These aren't the long-awaited augmented reality glasses that Apple investors like me have been anticipating, but they're likely the first step in that direction.Meta (NASDAQ: META) has had smart glasses for years, complete with a display that Apple's glasses reportedly won't have. And while it may not be as technically capable, I think there's a good case for Apple's smart glasses to be a big success. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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