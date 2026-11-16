Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.11.2026 11:24:00
Apples Smart Glasses sollen Siri AI Augen geben
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Für 2027 steht bei Apple angeblich ein Pendant zu Metas Ray-Ban-Kamerabrille auf der Produktagenda. Siri AI kommt eine Schlüsselrolle zu.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
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|29.10.26
|Apple Neutral
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|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
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|06.10.26
|Apple Neutral
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