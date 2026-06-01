Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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01.06.2026 10:34:00
Apples Smartglasses-Strategie: Groß geplant, aber es dauert noch
Interne Verschiebungen führen dazu, dass Apple noch länger keine Konkurrenten zu Metas Ray-Ban-Gläsern im Angebot haben wird. Dennoch plant Apple groß.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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